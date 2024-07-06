Мастер-класс Надежды Бабкиной прошёл в Пскове

23:30, 06 июля 2024, ПАИ

Мастер-класс народной артистки России Надежды Бабкиной прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мастер-класс состоялся в рамках фестиваля-марафона «Песни России». «В городском культурном центре собрались сотни желающих поучиться у именитой артистки», – отметили в дирекции.

Ранее Надежда Бабкина провела мастер-класс для великолукских вокалистов. Помимо этого, артистка посетила Пыталово, Печоры, Палкино, Великие Луки и Псков.