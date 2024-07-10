Восстановление электроснабжения после урагана в Куньинском районе завершается
Восстановление электроснабжения в Куньинском районе после недавнего урагана близится к завершению, пишет газета «Пламя».
Работники электросетей обработали более 40 заявок – положение дел с электроэнергией в муниципалитете улучшилось, отметил глава района Олег Лебедев.
Работы в основном ведутся в населённых пунктах: восстанавливаются повреждённые опоры, изоляторы и линии электропередачи.
Напомним, что ураган накрыл Куньинский район 4 июля. Глава района Олег Лебедев рассказал о последствиях непогоды. Помимо этого, были опубликованы фото разрушений после урагана. А пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок.
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