Восстановление электроснабжения после урагана в Куньинском районе завершается

10:28, 10 июля 2024, ПАИ

Восстановление электроснабжения в Куньинском районе после недавнего урагана близится к завершению, пишет газета «Пламя».

Работники электросетей обработали более 40 заявок – положение дел с электроэнергией в муниципалитете улучшилось, отметил глава района Олег Лебедев.

Работы в основном ведутся в населённых пунктах: восстанавливаются повреждённые опоры, изоляторы и линии электропередачи.

Напомним, что ураган накрыл Куньинский район 4 июля. Глава района Олег Лебедев рассказал о последствиях непогоды. Помимо этого, были опубликованы фото разрушений после урагана. А пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок.