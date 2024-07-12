Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего урагана
Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего урагана, пишет газета «Пламя».
Более 20 бригад восстанавливали опоры и линии электропередачи, отметил глава района Олег Лебедев.
Помощь пострадавшим от стихии людям продолжает оказываться – администрация муниципалитета собирает заявления от людей и осматривает повреждённые дома.
Напомним, что ураган накрыл Куньинский район 4 июля. Глава района Олег Лебедев рассказал о последствиях непогоды. Помимо этого были опубликованы фото разрушений. А пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок.
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