Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего урагана

10:20, 12 июля 2024, ПАИ

Электроснабжение в Куньинском районе восстановили после прошедшего урагана, пишет газета «Пламя».

Более 20 бригад восстанавливали опоры и линии электропередачи, отметил глава района Олег Лебедев.

Помощь пострадавшим от стихии людям продолжает оказываться – администрация муниципалитета собирает заявления от людей и осматривает повреждённые дома.

Напомним, что ураган накрыл Куньинский район 4 июля. Глава района Олег Лебедев рассказал о последствиях непогоды. Помимо этого были опубликованы фото разрушений. А пострадавшее от урагана братское захоронение в Куньинском районе привели в порядок.