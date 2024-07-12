Откуда берётся и куда пропадет аллергия, обсудили на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное

17:00, 12 июля 2024, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик.

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