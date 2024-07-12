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Общество

Откуда берётся и куда пропадет аллергия, обсудили на радио «Серебряный дождь» в Пскове. Главное

Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове стала врач-аллерголог, главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по аллергологии и иммунологии Анастасия Кирильчик.

Главное:

  • только 25–30 % людей не имеют аллергических проявлений;
  • аллергия может быть на всё. К экзотическим, редким аллергиям можно отнести реакцию на воду, холод, кошек и собак мужского пола и другие;
  • из всех страдающих аллергией – 70–80 % жители городов;
  • АСИТ – аллерген специфическая иммунотерапия – одно из последних достижений аллергологии. АСИТ – дорогостоящее и длительное лечение исключительно по назначению и под присмотром врача-аллерголога;
  • некоторым нужен не аллерголог, а лёгкие антидепрессанты;
  • чем раньше ребенок встретится с аллергеном, тем у него меньше шансов стать аллергиком. «Ребенок должен быть худой, грязный и сидеть всегда в луже».
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