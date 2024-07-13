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Общество

320 тонн мусора вывезли из Пскова и Псковского района за сутки

За прошедшие сутки план по вывозу ТКО и КГО из Пскова и Псковского района перевыполнили – удалось вывезти 320 тонн против 317 расчётных. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Ситуация с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ситуация с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ситуация с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ситуация с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ситуация с вывозом ТКО в Пскове и Псковском районе
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

По муниципалитетам был проведён ряд совещаний с главами районов и округов. Им довели алгоритмы перехода с одного регоператора на другого. Кроме того, были подключены все необходимые ресурсы, чтобы юридические моменты решались максимально оперативно.

«Логистику местами придётся выстраивать заново, но рассчитываем, что процесс займёт не более двух недель», – отметил глава региона.

Параллельно продолжается разбирательство с виновниками сложившейся ситуации. На объекте «Спецтранском» Отделом по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Псковской области в рамках уголовного дела проводились следственные мероприятия.

План на сегодня по Пскову и Псковскому району – 340 тонн ТКО и КГО. На линии находятся 42 машины.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса.

В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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