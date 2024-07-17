Ввести дополнительные стипендии для медалистов-целевиков предложил Михаил Ведерников

12:54, 17 июля 2024, ПАИ

Ввести дополнительные стипендии для медалистов-целевиков в Псковской области предложил губернатор Михаил Ведерников. Такую инициативу глава региона высказал на торжественной встрече с лучшими выпускниками школ региона в среду, 17 июля, передает корреспондент ПАИ.

«Комитет по образованию готовит меры поддержки для медалистов. Это будут дополнительные стипендии для медалистов-целевиков всех направлений. Те, кто заключил целевой договор, с сентября могут пользоваться этими льготами. Те, кто не успели подать заявление, до 25 июля могут успеть. Все эти меры предназначены для вас», – отметил губернатор.

Торжественное награждение лучших выпускников школ Псковской области проходит в правительстве региона.

Добавим, что в Псковской области также увеличили стипендии студентам-целевикам на педагогических направлениях.