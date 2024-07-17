Публикуем видео с места столкновения «Ласточки» и легковушки в Ленинградской области, где погибло четыре человека
Публикуем видео с места ДТП в Ленинградской области, где поезд «Ласточка», который двигался из Санкт-Петербурга в Псков, столкнулся с легковым автомобилем. В аварии погибло два ребёнка и двое взрослых, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Столкновение произошло на железнодорожном переезде – 84-й километр перегона Строганово – Мшинская Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось.
Позже стало известно, что погибший в ДТП с «Ласточкой» водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Подробности трагической аварии читайте по ссылке.
Публикуем видео с места столкновения «Ласточки» и легковушки в Ленинградской области, где погибло четыре человека
Стали известны подробности трагического ДТП с «Ласточкой», в котором погибли четыре человека
Два ребёнка и двое взрослых погибли при столкновении автомобиля и «Ласточки», ехавшей в Псков