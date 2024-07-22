Лидер «Ночных волков» – о программе «Восхождение к Победе»: Мы делаем это не для себя, а адресуем людям

16:03, 22 июля 2024, ПАИ

Альтернативный олимпийский веломотопробег «Восхождение к Победе» адресован людям, заявил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Для нас это новые ощущения, новые впечатления, которые мы увезём отсюда, с Псковской земли. И это не для себя, мы это делаем даже не для «Ночных волков». Мы, как принимающая сторона, как люди, которые готовят всё это дело», – подчеркнул он.

Хирург добавил, что псковские «Ночные волки» очень активно включились в подготовку к программе, практически бросив все свои дела и работу. «Ребята из Рязани, других городов приезжают, чтобы принять участие, помочь в подготовке. Мы принимающая сторона вместе с Псковской землёй, Изборском. Мы эту роль себе отводим. А всё остальное мы адресуем людям. Мы не замыкаемся в себе, это уже такое явление, совершенно другое, оно значит больше, чем просто мотоклуб», – заявил Александр Залдастанов.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».