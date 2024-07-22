Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО прошло в правительстве Псковской области

23:28, 22 июля 2024, ПАИ

Очередное рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО прошло в правительстве Псковской области. Об этом сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день работает уже 25 единиц собственной региональной спецтехники. Дополнительно привлечён транспорт субподрядных организаций. Большая работа проведена в Гдове – там была огромная несанкционированная свалка. За два дня было вывезено 450 кубометров отходов», – сообщил губернатор.

Глава региона поручил отряду содействия обороне «Дружина» организовать работу по наблюдению и фиксации транспортных средств, которые будут туда привозить мусор.

Михаил Ведерников также отметил, что сейчас поступает много обращения от председателей СНТ по поводу вывоза мусора. Он разъяснил, что СНТ должны до 25 августа перезаключить договоры и поменять контейнеры: имеющиеся не подходят под транспорт «Экогрупп». Получить информацию можно по телефонам 20-14-31, 20-14-32.