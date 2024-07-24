Путеводитель по Псковской области Ники Ганич презентуют в медиацентре ПАИ

14:46, 24 июля 2024, ПАИ

Путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус», автором которой является известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич, презентуют в медиацентре Псковского агентства информации в пятницу, 26 июля.

Договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид вошли не только достопримечательности региона, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. В книгу включены рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

В презентации гида примут участие представители ресторанов, кафе, гастробаров, крафтовых производств Псковской области, вошедших в книгу. В рамках мероприятия также вручат дипломы от проекта «География на вкус» в номинациях «Лучшие рестораны Псковской области», «Лучший шеф-повар Псковской области», «Лучшие десерты Псковской области».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус».