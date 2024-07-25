Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пешеходного моста через Пскову

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пешеходного моста через реку Пскову сегодня, 25 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Через неделю на месте начнут устанавливать перила, заверил представитель подрядной организации. Сейчас компания уже сделала укрепление коробчатыми габионами и устройство песчаной подушки под укрепление у второй опоры, а также выполнила устройство песчано-подстилающего слоя на подходах, установила бордюрный камень на подходах и забетонировала переходную плиту у первой опоры.

Также уже пролётное строение опущено на опорные части, и окрашены металлические балки пролёта. Все работы ведутся по графику. Всего на строительство пешеходного моста выделено 172 миллиона рублей.

Работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На нём установят уникальные перила.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2024

Строительство новой школы на улице Киселёва в Пскове завершено на 80%
25 июля 2024

В деревне Жидилов Бор у берегов Псковского озера появилась современная связь
25 июля 2024

Санкт-Петербургский горный университет и ПсковГУ планируют реализовать совместную программу
25 июля 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пешеходного моста через Пскову
25 июля 2024

Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске
25 июля 2024

Борис Елкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
25 июля 2024

Съёмки сериала «Казачок-2» проходят в Пскове
25 июля 2024

«Ночные волки» из порядка 30 городов везут землю на Священный холм

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...