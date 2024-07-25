Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пешеходного моста через Пскову

16:51, 25 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пешеходного моста через реку Пскову сегодня, 25 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Через неделю на месте начнут устанавливать перила, заверил представитель подрядной организации. Сейчас компания уже сделала укрепление коробчатыми габионами и устройство песчаной подушки под укрепление у второй опоры, а также выполнила устройство песчано-подстилающего слоя на подходах, установила бордюрный камень на подходах и забетонировала переходную плиту у первой опоры.

Также уже пролётное строение опущено на опорные части, и окрашены металлические балки пролёта. Все работы ведутся по графику. Всего на строительство пешеходного моста выделено 172 миллиона рублей.

Работы начались в феврале 2024 года. Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Он свяжет две стороны набережной – от канатной фабрики до восточной крепостной стены кремля. Добавим, эскиз моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На нём установят уникальные перила.