Названы лучшие рестораны Псковской области

15:51, 26 июля 2024, ПАИ

Лучшие рестораны Псковской области, которые вошли в путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус», назвали на презентации сборника, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ



Фото: Фёдор Егоров / ПАИ













Из рук председателя комитета по туризму Псковской области Марины Егоровой награду получили ресторан «Дача академика К», ресторан «Моя история», ресторан «Трапезные палаты», гастробар Mojo, ресторан «Хельга».

Каждый участник получил экземпляр книги и стикер от проекта, который сможет наклеить на входной группе заведения.

Отметим, автором путеводителя по Псковской области является известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич.

Напомним, что договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид смогли войти не только достопримечательности, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. Кроме прочего, в книгу включили рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус». Отметим, что впервые в медиацентре ПАИ собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.