День города Пскова: фотохроника событий

11:04, 29 июля 2024, ПАИ

В Пскове прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1121-й годовщины со дня упоминания города в летописи. Наши фотокорреспонденты были на всех ключевых мероприятиях, запечатлев самые яркие моменты прошедшего праздника.

Началось празднование Дня города с преображения улиц и парков.

Отправным событием в череде торжественных мероприятий стало открытие фотовыставки «Освобождение. Путь к Победе».

Затем 23 июля, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Цветы к мемориалу возложили губернатор Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава города Борис Елкин, врио командира 76-й дивизии Юрий Голубович. Кроме того, в церемонии принял участие президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

В это же время в Выбутах ко Дню святой равноапостольной княгини Ольги прошёл водосвятный молебен. Также традиционный торжественный молебен прошел в Псковском кремле в День святой равноапостольной княгини Ольги.

Еще одна выставка – «Железная поступь стальных полков» – открылась в Псковском музее-заповеднике 23 июля. Она посвящена 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В экспозиции представлены печатные издания, документы, военное снаряжение, фотографии, а также личные вещи участников освобождения Псковщины из фондов музея. Также на выставке представлены памятные знаки, посвящённые юбилейным датам районных и областных центров Псковской земли.

Ярким акцентом празднования стало флайборд-шоу, которое прошло в рамках фестиваля «Псков молодой» на городском пляже в Пскове. Для псковичей выступала мировая шоу-группа «Гидроцирк», профессионалы в сфере водного экстрима.

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошел литературно-художественный вечер, посвящённый 80-летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Масштабные празднования Дня города прошли 27 июля на различных площадках города. Тысячи псковичей вышли на улицы для того, чтобы отпраздновать День города. Для них здесь были подготовлены самые разнообразные активности: парад-фестиваль оригинальных плавательных средств, «Псков Sup Фест», фестиваль «Псковская уха – 2024», парад детских колясок, соревнования «Кубок освобождения», фестиваль единоборств «Отечество» и многое другое.

Также в Зелёном театре прошел праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Там состоялось награждение заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирины Вязьменовой и заслуженного мастера спорта РФ, 55-кратной чемпионки мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой. Под аплодисменты зрителей глава Пскова Борис Елкин вручил им нагрудные знаки, удостоверения «Почётный гражданин города Пскова» и ленты почёта. Также медали «За заслуги перед Псковом» получили ещё трое псковичей.

День города псковичи отпраздновали и в Финском парке.

Фееричным завершением празднования стало торжественное открытие мультимедийного фонтана. В сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре угла) собрались тысячи псковичей и гостей города.

Со всеми новостями с празднования Дня города Пскова можно познакомиться в специальном сюжете ПАИ.