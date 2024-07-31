Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей в рамках нового нацпроекта

09:53, 31 июля 2024, ПАИ

Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей, а строительство новых объектов отойдет на второй план в рамках нового нацпроекта. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

На заседании Госдумы глава Минтранса представил два новых нацпроекта, инициированных президентом России Владимиром Путиным и стартующие с 2025 года.

В частности, в нацпроект «Эффективная транспортная система» входят девять федеральных проектов, в том числе строительство пунктов пропуска через госграницу, железных дорог, опорных сетей аэродромов, морских портов, внутренних водных путей. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает в себя шесть федеральных проектов: безопасность дорожного движения, развитие федеральной дорожной сети, региональных и местных дорог, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, развитие общественного транспорта и «общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в которые входят установка камер, развитие интеллектуальных транспортных систем и другие.

Отметим, что в рамках этого нацпроекта к 2030 году планируется довести до нормативного состояния 85% федеральных трасс, а доля отремонтированных региональных и межмуниципальных дорог вырастет до 60%. Также планируется снизить уровень транспортного риска с 2,36 до 1,58.

Депутат Виталий Ефимов предложил в рамках нового нацпроекта сосредоточиться в первую очередь на ремонте дорог, а не на строительстве новых. «К сожалению, с 2020 года наблюдаем деградацию федеральной дорожной сети. Это отмечают губернаторы и ГИБДД. Решение этой задачи ставим в приоритет, так это прописано и в указе президента», – подчеркнул Роман Старовойт.

При этом уже начатые объекты завершат, добавил министр, только после этого приступят к новому строительству на федеральной сети. Также он подчеркнул, что будет выполнено поручение президента по строительству 50 новых обходов городов к 2030 году.

Напомним, что в Пскове в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется строительство Северного обхода. Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Обход должен соединить трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп и Псков – Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяженность объекта – 8,736 километра.