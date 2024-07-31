Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей в рамках нового нацпроекта

Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей, а строительство новых объектов отойдет на второй план в рамках нового нацпроекта. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей в рамках нового нацпроекта. Фото: ПАИ

На заседании Госдумы глава Минтранса представил два новых нацпроекта, инициированных президентом России Владимиром Путиным и стартующие с 2025 года.

В частности, в нацпроект «Эффективная транспортная система» входят девять федеральных проектов, в том числе строительство пунктов пропуска через госграницу, железных дорог, опорных сетей аэродромов, морских портов, внутренних водных путей. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает в себя шесть федеральных проектов: безопасность дорожного движения, развитие федеральной дорожной сети, региональных и местных дорог, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, развитие общественного транспорта и «общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в которые входят установка камер, развитие интеллектуальных транспортных систем и другие.

Отметим, что в рамках этого нацпроекта к 2030 году планируется довести до нормативного состояния 85% федеральных трасс, а доля отремонтированных региональных и межмуниципальных дорог вырастет до 60%. Также планируется снизить уровень транспортного риска с 2,36 до 1,58.

Депутат Виталий Ефимов предложил в рамках нового нацпроекта сосредоточиться в первую очередь на ремонте дорог, а не на строительстве новых. «К сожалению, с 2020 года наблюдаем деградацию федеральной дорожной сети. Это отмечают губернаторы и ГИБДД. Решение этой задачи ставим в приоритет, так это прописано и в указе президента», – подчеркнул Роман Старовойт.

При этом уже начатые объекты завершат, добавил министр, только после этого приступят к новому строительству на федеральной сети. Также он подчеркнул, что будет выполнено поручение президента по строительству 50 новых обходов городов к 2030 году.

Напомним, что в Пскове в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется строительство Северного обхода. Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Обход должен соединить трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп и Псков – Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяженность объекта – 8,736 километра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2024

До +23 градусов ожидается в Псковской области 1 августа
31 июля 2024

Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и районе 1 августа
31 июля 2024

Участки улицы Первомайской и площади Декабриста Пущина в Пскове будут временно перекрыты
31 июля 2024

Владимир Путин установил выплату 400 тысяч рублей для участников СВО
31 июля 2024

Прощание с Петром Василевским состоится 1 августа
31 июля 2024

Публикуем карту фестиваля «Наше море» на берегу Чудского озера
31 июля 2024

Ремонт федеральных дорог станет приоритетной задачей в рамках нового нацпроекта
31 июля 2024

Как бороться с орущими чайками, рассказал директор псковской управляйки


© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...