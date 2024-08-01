Программу «Гастротур» снимет телеканал «Пятница» на фестивале «Наше море»

12:46, 01 августа 2024, ПАИ

Съёмки программы «Гастротур» от телеканала «Пятница» пройдут на фестивале «Наше море» в Гдовском районе, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

В гастрономическое путешествие по берегу Чудского моря отправится ведущий и победитель четвертого сезона шоу «Адская кухня» Александр Пушков.

«На нашем фестивале он попробует самые вкусные блюда от местных производителей и настоящих энтузиастов кулинарии», – отметили организаторы.

В меню будут представлены рыба на углях, жареная и запеченная, копченая рыба, рыбная солянка, псковские окуни во фритюре, щучьи котлеты и фиш энд чипс.

Фестиваль пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую. Фестиваль пройдёт при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Наиболее популярные вопросы и ответы о фестивале читайте здесь. Карту фестиваля можно увидеть по ссылке.