О борьбе с плесенью и «микроволновке наоборот» поговорили на «Проекте Реставрация». Главное

18:11, 01 августа 2024, ПАИ

Специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.

Главное из эфира: