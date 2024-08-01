О борьбе с плесенью и «микроволновке наоборот» поговорили на «Проекте Реставрация». Главное
Специалист по условиям хранения Псковского музея-заповедника Яна Яцун стала гостьей программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 1 августа.
Главное из эфира:
- плесень, насекомые и грызуны – самые страшные враги музейных объектов;
- самое важное правило в борьбе с плесенью – регулярные профилактические мероприятия;
- если на объекте обнаруживаются признаки заражения, его помещают в биологический изолятор;
- биолог в музее осуществляет плановые осмотры, работает с выявленными заражениями и тому подобное;
- химические средства, которые продаются для бытового использования, зачастую слишком агрессивны для использования на музейных объектах;
- тем не менее народным способам музейщики предпочитают современные методы борьбы.
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