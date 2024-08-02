Фестиваль «Наше море» проходит в Гдовском районе
Фестиваль «Наше море» проходит в Гдовском районе. Мероприятие продлится с 2 по 4 августа. Как проводят время гости фестиваля, сообщает корреспондент ПАИ.
Место проведения фестиваля в этом году не изменилось – мероприятие проходит на берегу Чудского озера. Добраться до места можно по следующим координатам.
У отдыхающих есть возможность покататься на сапбордах, поучаствовать в мастер-классах и остановиться в кемпинге. Кроме того, объявлены первые победители в соревнованиях по пляжному волейболу. Работает фотозона, детская площадка и фуд-корт.
В этом году упор на фестивале сделали на музыкальную программу. Сегодня на сцене выступили несколько групп, в частности группа «Вальяж», «Капитан Смоллетт», «Кирпичи». Впереди выступление группы «Биртман».
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