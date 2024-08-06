Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

18:17, 05 августа 2024, ПАИ

Руководитель инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» Алексей Лебедев стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

Главное из эфира: