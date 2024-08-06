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Экономика

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Руководитель инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» Алексей Лебедев стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

Алексей Лебедев. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • новый животноводческий комплекс молочного направления будет рассчитан более чем на 5 600 голов – 2 222 коровы и 3 443 молодняка;
  • на молочной ферме планируется использовать беспривязно-боксовую систему содержания скота. Весь комплекс будет соединён одной галереей;
  • агрогородок планируют построить рядом с новым комплексом в Бежаницком районе в 2026 году;
  • до 90 тонн молока в сутки планируют производить в рамках инвестиционного проекта молочного комплекса;
  • новый животноводческий комплекс в Бежаницком районе станет самой большой молочной фермой в Псковской области;
  • санкции никак не сказались на предприятиях сельского хозяйства, единственное – увеличились пути поставки;
  • наценка торговых сетей на молочную продукцию доходит до 70 %;
  • цена на сырое молоко за последние четыре года ежегодно растёт на 10 %;
  • по данным Минсельхоза, производство молока должно вырасти до 39 миллионов тонн к 2030 году;
  • доход населения и тренд на натуральные продукты являются основными тенденциями потребления молока в России.

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