30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Пскове за три дня

11:34, 26 августа 2024, ПАИ

30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова, которая проходит в рамках празднования 80-летия образования Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Выставка открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. В первый день на сцене выступила певица Ёлка. Её выступление посетило 15 тысяч человек.

С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.