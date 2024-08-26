30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Пскове за три дня
30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова, которая проходит в рамках празднования 80-летия образования Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Выставка открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. В первый день на сцене выступила певица Ёлка. Её выступление посетило 15 тысяч человек.
С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.
Добавим, что все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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