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Кавер-группа «Красивая» и группа «Марсель» выступят вечером на главной сцене выставки ​«Россия начинается здесь»

В Пскове продолжает работу выставка «Россия начинается здесь» в честь 80-летия со дня образования Псковской области. Сегодня в центре внимания работа молодёжных интерактивных площадок, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

В зоне ПсковГУ посетители могут поиграть в настольные и напольные игры, ознакомиться с коллекцией одежды, которую создали студенты Института промышленных технологий и дизайна, поучаствовать в образовательной викторине по истории вуза, а также принять участие в творческих мастер-классах по рисованию и вышиванию.

Экологические квесты и мастер-классы по изготовлению открыток и закладок из макулатуры, сухоцветов и прочего вторичного сырья ждут гостей площадки эко-проекта «Зелёная инициатива».

На спортивной площадке проходят выступления по воздушной гимнастике и массовая зарядка.

Молодёжный центр Пскова организовал для посетителей выставки экологическую викторину по сортировке мусора, профориентационный вариант игры «Крокодил» и интерактивное шоу «Угадай мелодию».

Вечером концертную программу на главной сцене ярмарки продолжат выступления диджея, детского эстрадного хора «ЛаккиЛайк», кавер-группы «Красивая» и группы «Марсель».

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.

Выставка открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. В первый день на сцене выступила певица Ёлка. Её выступление посетило 15 тысяч человек.

С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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