Игорь Сопов рассказал, как родилась идея проекта «Здоровье наших избирателей»

16:47, 29 августа 2024, ПАИ

Как родилась идея проекта «Здоровье наших избирателей», который реализует избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы эту идею чуть гиперболизировали. Когда мы в феврале этого года были в качестве международных наблюдателей в Республике Беларусь, у них на каждом избирательном участке сидят два медика. Там можно померить давление и температуру. Как у нас в любую аптеку сейчас заходишь, там всегда стоит аппарат», – сказал Игорь Сопов.

Похожую идею решили внедрить и в Псковской области, уточнил он.

«И мы подумали, как хорошо это всё-таки привлекает дополнительных избирателей, потому что я часто слышу, что люди говорят о том, что пойдут в аптеку померить давление. Естественно, мы всегда ратуем за явку наших избирателей и всегда стараемся дополнительные услуги для них предоставить. В этот раз большое спасибо комитету по здравоохранению Псковской области за ту поддержку, которую они нам оказали. Мы начинали идею с врача и тонометра на участке, а дошли до того, что у нас сейчас будут уже мобильные медицинские пункты, которые будут находиться у нас в наших районных центрах, куда можно прийти и полноценно пройти преддиспансеризацию. Мы предлагаем нашим избирателям приходить на избирательные участки, заходить и обязательно проверить своё здоровье», – заключил Игорь Сопов.

Добавим, что на участках в рамках проекта можно будет пройти ЭКГ, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, уровень внутриглазного и артериального давления, а также получить консультацию терапевта.