Тыква «Романтика» продолжает расти в Псковской области
Гигантскую тыкву продолжает выращивать семья Катковых из Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».
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Фото: Предоставлены Анной Катковой
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Фото: Предоставлены Анной Катковой
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Фото: Предоставлены Анной Катковой
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Фото: Предоставлены Анной Катковой
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Фото: Предоставлены Анной Катковой
«За последние дни тыква росла медленнее, стояла сухая погода, и мои поливы не особо сильно помогали. Сегодня ночью прошёл дождь, теперь жду больших приростов», – отметила Анна Каткова.
Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых в прошлом году, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как она росла. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны.
Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.
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