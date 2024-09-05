Тыква «Романтика» продолжает расти в Псковской области

12:34, 05 сентября 2024, ПАИ

Гигантскую тыкву продолжает выращивать семья Катковых из Бежаницкого района, пишет газета «Сельская новь».



Фото: Предоставлены Анной Катковой



Фото: Предоставлены Анной Катковой



Фото: Предоставлены Анной Катковой



Фото: Предоставлены Анной Катковой



Фото: Предоставлены Анной Катковой









«За последние дни тыква росла медленнее, стояла сухая погода, и мои поливы не особо сильно помогали. Сегодня ночью прошёл дождь, теперь жду больших приростов», – отметила Анна Каткова.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых в прошлом году, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как она росла. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны.

Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.