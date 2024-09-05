Борис Елкин, Андрей Беляев и Иван Белугин лидируют в медиарейтинге глав муниципалитетов
Глава Пскова Борис Елкин, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин занимают лидирующие позиции в медиарейтинге глав муниципалитетов Псковской области по итогам августа 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Рейтинг возглавляет глава Пскова Борис Елкин: его медиаиндекс – 3 021 единица. В частности, в августе глава города на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым обсуждал вопросы развития спорта, модернизации дорожной инфраструктуры и обеспечения жильём детей-сирот. Именно это событие с точки зрения медийности стало ключевым для псковского градоначальника, отмечают составители рейтинга.
Второе и третье места заняли глава администрации Великих Лук Андрей Беляев с медиаиндексом 612 и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин с медиаиндексом 484.
Для Андрея Беляева главным инфоповодом августа стал День города Великие Луки.
А Иван Белугин в августе получил из рук губернатора сертификат на дополнительное благоустройство муниципалитета: за лидерство в голосовании за президентский нацпроект «Жильё и городская среда».
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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