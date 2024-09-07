Выставка «История избирательного процесса в плакатах» открыта на УИКе №26 в Пскове

10:51, 07 сентября 2024, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и глава Пскова Борис Елкин посетили избирательный участок № 26 на площадке Дома офицеров города в субботу, 7 сентября. Здесь в течение всех трёх дней голосования работает выставка «История избирательного процесса в плакатах», сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.