Выставка «История избирательного процесса в плакатах» открыта на УИКе №26 в Пскове
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и глава Пскова Борис Елкин посетили избирательный участок № 26 на площадке Дома офицеров города в субботу, 7 сентября. Здесь в течение всех трёх дней голосования работает выставка «История избирательного процесса в плакатах», сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.
Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Добавим, что также жители Псковской области могут проверить своё здоровье на избирательных участках.
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