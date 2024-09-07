24,95% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 20:00

20:34, 07 сентября 2024, ПАИ

Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 20:00 7 сентября составила 24,95 % (проголосовало 16 391 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На избирательных участках уже проголосовало 19,6 % (12 919 человек), а с помощью ДЭГ – 3 472 человека (76 %).

Напомним, что завершился второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.