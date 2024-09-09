Создатель псковской службы доставки «Доместа» рассказал о своём деле в программе «Бизнес-ланч». Главное
Создатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
– основатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов рассказал, почему он не работает в найме;
– он также поделился мнением, чем небольшой бизнес лучше крупного;
– с чего начался самый успешный проект псковского предпринимателя;
– откуда появилось название «Доместа»;
– из-за чего закрывались 80% проектов Андрея Иванова;
– кто может стать предпринимателем, и почему в этом деле нелегко быть интровертом.
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Создатель псковской службы доставки «Доместа» рассказал о своём деле в программе «Бизнес-ланч». Главное
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