Создатель псковской службы доставки «Доместа» рассказал о своём деле в программе «Бизнес-ланч». Главное

16:33, 09 сентября 2024, ПАИ

Создатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– основатель псковской службы доставки «Доместа» Андрей Иванов рассказал, почему он не работает в найме;

– он также поделился мнением, чем небольшой бизнес лучше крупного;

– с чего начался самый успешный проект псковского предпринимателя;

– откуда появилось название «Доместа»;

– из-за чего закрывались 80% проектов Андрея Иванова;

– кто может стать предпринимателем, и почему в этом деле нелегко быть интровертом.