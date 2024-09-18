Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года

16:51, 18 сентября 2024, ПАИ

Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С начала года пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения Псковской области выезжали для поиска 29 граждан, потерявшихся в лесах региона.

Специалисты и волонтёры оказали помощь и спасли 12 человек, ещё десять смогли выйти самостоятельно, три человека найдены погибшими. По остальным проводятся проверочные мероприятия.

Сообщения о потерявшихся людях сейчас поступают практически каждый день, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 14 сентября пожарные МЧС России и специалисты поисково-спасательного отряда Пскова привлекались к поискам 84-летней женщины, потерявшейся в Островском районе.

Также 16 сентября поисково-спасательный отряд Великих Лук нашёл 43-летнюю женщину, потерявшуюся в лесу у деревни Сенчитский Бор Великолукского района. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Кроме того, 17 сентября сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова нашли 46-летнего мужчину, потерявшегося в лесу у деревни Игомель Плюсского района. Также в Гдовском районе спасли пенсионерку, которая провела в лесу девять дней и восемь ночей.