Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года

Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года. Фото: ПАИ

С начала года пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения Псковской области выезжали для поиска 29 граждан, потерявшихся в лесах региона.

Специалисты и волонтёры оказали помощь и спасли 12 человек, ещё десять смогли выйти самостоятельно, три человека найдены погибшими. По остальным проводятся проверочные мероприятия.

Сообщения о потерявшихся людях сейчас поступают практически каждый день, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 14 сентября пожарные МЧС России и специалисты поисково-спасательного отряда Пскова привлекались к поискам 84-летней женщины, потерявшейся в Островском районе.

Также 16 сентября поисково-спасательный отряд Великих Лук нашёл 43-летнюю женщину, потерявшуюся в лесу у деревни Сенчитский Бор Великолукского района. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Кроме того, 17 сентября сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова нашли 46-летнего мужчину, потерявшегося в лесу у деревни Игомель Плюсского района. Также в Гдовском районе спасли пенсионерку, которая провела в лесу девять дней и восемь ночей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 сентября 2024

На имущество Александра Грацкого наложили дополнительный арест
18 сентября 2024

Около 30 человек потерялись в псковских лесах с начала года
18 сентября 2024

Жители Торопца могут вернуться в город – Игорь Руденя
18 сентября 2024

Более 200 человек из Торопца прибыли в Псковскую область
18 сентября 2024

Мать двух малолетних детей в Псковской области сбывала наркотики
18 сентября 2024

Заблудившаяся между великолукскими деревнями пенсионерка спустя трое суток сама вышла из леса
17 сентября 2024

Спасатели нашли потерявшегося в лесу Плюсского района мужчину
17 сентября 2024

Лось погиб после столкновения с фурой на трассе Рига – Москва

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...