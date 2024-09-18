На имущество Александра Грацкого наложили дополнительный арест

17:01, 18 сентября 2024, ПАИ

Дополнительный арест наложили ещё на ряд имущества экс-главы управления городского хозяйства (УГХ) Пскова Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службы судов Псковской области.

Напомним, что ему продлили срок содержания под стражей до 27 ноября. Александра Грацкого обвиняют в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (часть 2 статья 290, пункт «в» часть 5 статья 290, часть 6 статья 290 УК РФ).

Александр Грацкий был задержан 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Грацкого направлено в суд.