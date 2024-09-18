Свыше 40 тысяч человек привилось от гриппа в Псковской области

17:27, 18 сентября 2024, ПАИ

44 306 человек, из них 14 781 ребёнок, вакцинировались от гриппа в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.