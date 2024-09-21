Восход луны над Соколихой запечатлел псковский фотограф

10:24, 21 сентября 2024, ПАИ

Восход луны над Соколихой запечатлел астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов







«Луна над памятником Александру Невского вечером в пятницу 20 сентября», – подписал фотографии автор.

Ранее сообщалось, что таймлапс двух ночей над Труворовым городищем опубликовал пскович. А на острове в Псковском озере удалось запечатлеть северное сияние. Его пик пришёлся на 12 сентября, тогда псковичи массово делились в соцсетях снимками необычного природного явления.