Восход луны над Соколихой запечатлел псковский фотограф
Восход луны над Соколихой запечатлел астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Луна над памятником Александру Невского вечером в пятницу 20 сентября», – подписал фотографии автор.
Ранее сообщалось, что таймлапс двух ночей над Труворовым городищем опубликовал пскович. А на острове в Псковском озере удалось запечатлеть северное сияние. Его пик пришёлся на 12 сентября, тогда псковичи массово делились в соцсетях снимками необычного природного явления.
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