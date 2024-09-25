Развитие Гдовского района обсудил губернатор Михаил Ведерников с активом муниципалитета

12:51, 25 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов провели рабочую встречу с активом Гдовского района. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Все мы должны понимать, что на каждом из нас – на депутатах, на представителях района – лежит большая ответственность. Люди поверили, люди ждут позитивных изменений, видеть их хотят много и в самое ближайшее время. Мы с Иваном Александровичем [избранный глава Гдовского района Иван Мешков. – ПАИ] обсудили проблемные моменты. Мы со своей стороны обязательно направим по всем направлениям комиссии для того, чтобы посмотреть объективно, где есть сложности. Не для того, чтобы критиковать предыдущих коллег, а чтобы узнать, правильно выстроить работу и понять, какая помощь нужна со стороны правительства», – отметил Михаил Ведерников.

Для района постараются предусмотреть дополнительные средства, добавил он. «Чтобы долги не тянули вниз, и чтобы бюджет был сформирован так, чтобы у района была возможность развиваться и участвовать в максимальном количестве программ», – подчеркнул глава региона.

Александр Котов, в свою очередь, поблагодарил весь актив района за проделанную работу.

«Мы неоднократно встречались и обсуждали все вопросы. Сейчас избирательная кампания позади, но самая главная задача – формирование команды и продолжение работы здесь. На самом деле нам нужно возможности, которые были упущены на протяжении длительного времени, возродить, чтобы мы могли общими усилиями двигать вперёд Гдовский район. Мы будем это учитывать и стараться вместе привлекать и федеральные средства, и региональные там, где это возможно в рамках наших полномочий. Давайте продолжать наше конструктивное взаимодействие», – сказал он.

Михаил Ведерников также на встрече напомнил, что с этого года для муниципалитетов предусмотрено 200 млн для подготовки проектно-сметной документации.

«Понятное дело, что никакое поселение самостоятельно ничего не подготовит – это нужно делать на уровне округа. Мы со своей стороны, несмотря на все сложности исполнения бюджета, будем стараться, чтобы эта сумма увеличивалась», – отметил он.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что для Гдовского района предусмотрели закупку дорожной техники.

Напомним, что 24 сентября прошла торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

После избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.