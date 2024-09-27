Юлия Пересильд снимается в новом фильме о космосе

14:07, 27 сентября 2024, ПАИ

Псковичка и актриса Юлия Пересильд принимает участие в съёмках фильма на космическую тему. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Актриса появится в фильме «Космическая собака Лида», который выйдет в прокат в 2025 году.

События семейного фильма происходят в 2000 году. Собака Лида, которая побывала в космосе, вытащит из сердца маленького мальчика по имени Игорь – его взрослую проекцию самого себя. Вместе им предстоит спасти отца мальчика, который через три дня погибнет при запуске ракеты на Байконуре.

Режиссёром кинокартины стал Евгений Сангаджиев, это будет его дебютный полнометражный фильм.

Напомним, что фильм «Вызов», главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд, стал первой художественной кинокартиной, съёмки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 километрах от Земли. В большой прокат фильм вышел 20 апреля. На премьере фильма в Москве побывали учителя актрисы. Позже актриса стала лауреатом государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание художественного фильма «Вызов», а также выпустила книгу о своём полете на МКС.