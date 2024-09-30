Пожизненное заключение получил обвиняемый в покушении на Захара Прилепина

15:17, 30 сентября 2024, ПАИ

Александр Пермяков, совершивший покушение на писателя Захара Прилепина, приговорен к пожизненному заключению и штрафу в 700 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

Военный суд признал Александра Пермякова признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта), статье 205.3 К РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств), части 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также по части 4 статьи 327 УК РФ (незаконный оборот поддельных документов).

Ранее Александр Пермяков рассказал в суде, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство Захара Прилепина. Кроме того, в рамках следствия было установлено, что Пермяков получал деньги от того же, кто финансировал Дарью Трепову, осужденную на 27 лет за совершение теракта в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

Напомним, 6 мая машину Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии. Сам писатель получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его временно ввели в медикаментозный сон. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день по горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву.