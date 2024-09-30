Открытие новых музеев и апарт-отеля в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Биолог, исследователь, предприниматель, производитель биопродуктов, блогер и создатель крупных проектов в Пушкинских Горах и Пскове в аграрной сфере и экотуризме Юрий Фролов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.
Главное из эфира:
- музейно-просветительский комплекс с апарт-отелем откроют в Пскове в 2025 году в районе улицы Волкова вблизи Ильинской церкви;
- сразу семь музеев и различные выставки появятся на базе нового музейно-гостиничного комплекса;
- в частности, откроется музей Иосифа Сталина «СССР 20–50-х годов. Великие достижения советского строя», а также музей звука с уникальными экспонатами, музей аквариумистики, музей мебели и другие;
- на экскурсии в музейный комплекс могут попасть все желающие. Однако остановиться в гостевых номерах с мебелью, имеющей музейную ценность, можно после прохождения специального опроса;
- желающие смогут записаться на экскурсии трёх видов. «Будут индивидуальные и групповые экскурсии с гидом, без него по QR-кодам и YouTube-каналы, где человек может что-то посмотреть», – отметил гость студии;
- вместе с этим будет доступна индивидуальная запись экскурсии самого Юрия Фролова;
- круговую панораму Пскова конца XVI – начала XVII веков можно будет увидеть в новом музейно-гостиничном комплексе города;
- художники писали картины для панорамы в течение пяти лет, подчеркнул Юрий Фролов;
- гости также смогут увидеть в отеле витражные панно. «В одном из них использовано до 4 200 цветного специального стекла и более километра ручной пайки», – отметил предприниматель;
- планируемый срок открытия объекта – май 2025 года, но дата может сдвинуться на конец года;
- Юрий Фролов создал собственное производство и продажу органических продуктов питания и кормов для животных без термической обработки. Производства расположены в Калининграде, Калужской области и других регионах России;
- Юрий Фролов является создателем популярных YouTube-каналов, самый успешный блог насчитывает более 1,9 млн подписчиков;
- десять лет назад он переехал жить в Пушкинские Горы, где построил усадьбу. Возвёл нескольких десятков строений, в том числе отель, дома для сотрудников, мельницу, хранилища для биозерна. В летнем саду выращивает бананы и папайю, а также овощи в промышленных теплицах, малину, инжир. Общие вложения составили свыше 1 млрд рублей. В планах создать в Пушкиногорском районе экопоселение и колхоз;
- Юрий Фролов обладает обширной коллекцией мебели и предметов интерьера сталинского ампира, а также Российской империи, стран западной Европы. Эти уникальные экспонаты, витражи, изразцовые печи будут наполнять музейно-просветительский комплекс с апарт-отелем.
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30 сентября 2024
Открытие новых музеев и апарт-отеля в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное
30 сентября 2024
Круговую панораму Пскова начала XVII века можно будет увидеть в новом музейно-гостиничном комплексе