Открытие новых музеев и апарт-отеля в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:20, 30 сентября 2024, ПАИ

Биолог, исследователь, предприниматель, производитель биопродуктов, блогер и создатель крупных проектов в Пушкинских Горах и Пскове в аграрной сфере и экотуризме Юрий Фролов стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 сентября.

Главное из эфира: