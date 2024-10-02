И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова стала гостьей программы «Среда обитания»

17:56, 02 октября 2024, ПАИ

И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.

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