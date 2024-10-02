И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова стала гостьей программы «Среда обитания»
И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.
Главное:
- подключение Пскова к отоплению проходит в плановом режиме, без эксцессов;
- что делать, если не дали отопление: «Если в вашей квартире до сих пор холодно, не поступил теплоноситель, есть какие-то проблемы, то огромная просьба обращаться в управляющую компанию с просьбой о развоздушевании. Либо, если реакции нет, то нужно обращаться в управление городского хозяйства. Мы также подключимся и постараемся помочь максимально быстро»;
- порядка 100 аварийных деревьев снесли в Пскове в этом году;
- осенний месячник по уборке города стартовал в Пскове с 1 октября;
- наибольший очаг борщевика в этом году был обнаружен в Крестах и Учхозе. Территории были обработаны, но эффективность от этой работы можно будет заметить только через пять лет, так как препарат имеет накопительное действие;
- в 2024 году в Пскове впервые был разыгран контракт по уходу за новыми зелеными насаждениями. В будущем эта практика будет продолжена;
- на следующей неделе будет разыгран контракт на украшение Пскова к новогодним праздникам. Закупать для города новые украшения пока не планируется;
- с новым регоператором по обращению с ТКО в Псковской области, компанией «Экогрупп», у УГХ администрации Пскова складываются конструктивные отношения: график вывоза мусора выполняется, на обращения представители оегоператора реагируют оперативно.
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02 октября 2024
И. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова стала гостьей программы «Среда обитания»