В Пушкиногорском районе почтили память мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны

19:40, 22 октября 2024, ПАИ

Сегодня, в День памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками деревень, на братском захоронении в деревне Каврино Пушкиногорского района прошёл митинг, на котором собрались юнармейцы школы имени А. С. Пушкина, представители администрации района, жители, чтобы почтить память мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Региональная памятная дата установлена в 2022 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова и председатель Собрания депутатов района Николай Иванов выступили перед собравшимися с памятными речами. Они подчеркнули важность сохранения памяти о погибших, говоря о том, что именно такие события напоминают о цене мира и о важности его сохранения.

За годы фашистской оккупации на территории Псковской области уничтожено 5 082 деревни, каждая пятая из которых так и не возродилась. Из них 122 деревни находились в Пушкиногорском районе.

Напомним, что в Пскове второй год действует Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Значительная часть экспозиции в нём посвящена именно сожжённым деревням. Фоторепортаж из музея можно посмотреть по ссылке.