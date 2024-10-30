Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области
Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области с 31 октября. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на портале нормативных правовых актов региона.
Согласно документу, с 31 октября карантин по бешенству будет отменён в деревне Якимово Пустошкинского района и деревне Лопатово Себежского района.
В Пустошкинском районе карантин был введён с 28 августа, в Себежском – с 3 июля.
Напомним, что карантин по бешенству введён в деревнях Ясная Поляна и Галузино.
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