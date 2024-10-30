Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области

15:54, 30 октября 2024, ПАИ

Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области с 31 октября. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Согласно документу, с 31 октября карантин по бешенству будет отменён в деревне Якимово Пустошкинского района и деревне Лопатово Себежского района.

В Пустошкинском районе карантин был введён с 28 августа, в Себежском – с 3 июля.

Напомним, что карантин по бешенству введён в деревнях Ясная Поляна и Галузино.