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Общество

Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области

Карантин по бешенству отменят в двух районах Псковской области с 31 октября. Соответствующий указ губернатора Михаила Ведерникова опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Фото: ПАИ

Согласно документу, с 31 октября карантин по бешенству будет отменён в деревне Якимово Пустошкинского района и деревне Лопатово Себежского района.

В Пустошкинском районе карантин был введён с 28 августа, в Себежском – с 3 июля.

Напомним, что карантин по бешенству введён в деревнях Ясная Поляна и Галузино.

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