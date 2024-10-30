Юрист превратился в колбасье: «Первый Псковский» выпустил ролик о предпринимателе Антоне Скрыпникове

17:55, 30 октября 2024, ПАИ

Вышел четвёртый ролик от телеканала «Первый Псковский» в рамках цикла «Новые герои».

Новый ролик посвящён основателю компании «Дом мяса» Антону Скрыпникову. Он рассказал, на что пошёл ради открытия бизнеса, как начал готовить первые колбасы и причём здесь чердак.

Напомним, что цикл посвящён людям, чьё дело – не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определённые жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций.

Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Добавим, что первый ролик о руководителе Центра художественной гимнастики Ольге Александровой можно посмотреть по ссылке, видео об экоактивистке и предпринимателе Светлана Бринюк увидеть можно здесь, а третий ролик о руководителе школы интеллекта Марии Андреевой доступен здесь.