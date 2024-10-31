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Экономика

Почти 50% псковичей не готовы снижать ожидания по зарплате

48% псковичей не готовы снижать ожидания по заработной плате в процессе трудоустройства. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Лишь 44% опрошенных готовы согласиться на уменьшение зарплаты. Каждый пятый респондент готов на снижение в 5%, 15% — не более чем на 10%, 5% — на 15%. Всего 3% согласны на снижение в 20%, а 1% — на 25%. В среднем соискатели готовы уменьшить свои зарплатные ожидания на 9,1%.

Мужчины в большинстве профессий имеют более высокие зарплатные ожидания, чем женщины, при этом они готовы уступить чуть большую долю потенциального заработка (9,4% против 8,8% у женщин).

Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет готовы снижать свои ожидания меньше (8,7%), чем молодые (9,1%) и пожилые (9,5%). Среди респондентов с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц лишь 40% готовы к снижению своих ожиданий, в среднем на 10%.

Безработные чаще соглашаются на меньшую зарплату по сравнению с трудоустроенными (47% против 41%). Средний безработный соискатель готов получать на 9,6% меньше, тогда как работающий — на 8,5%. В настоящее время большинство занятых псковичей ищут новые рабочие места, стремясь к более выгодным условиям, что делает их менее гибкими в вопросах заработной платы и способствует устойчивому росту вознаграждений в последние годы.

Ранее сообщалось, что каждый третий пскович писал заявление на увольнение в порыве эмоций. Также россияне рассказали, какая профессия делает их счастливыми.

Кроме прочего, только 10% жителей России боятся лишиться работы.

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