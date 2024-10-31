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Политика

Александр Котов: Областное Собрание будет оказывать всевозможную поддержку для реализации мусорной реформы

Псковское областное Собрание депутатов будет оказывать губернатору Михаилу Ведерникову и правительству Псковской области всю необходимую помощь для реализации мусорной реформы, заявил спикер регионального парламента Александр Котов в ходе общения с журналистами по итогам 38-й сессии сегодня, 31 октября.

Александр Котов: «Областное Собрание будет оказывать всевозможную поддержку для реализации мусорной реформы». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы не в первый раз возвращаемся к вопросу проведения так называемой мусорной реформы, сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Буквально недавно у нас были очень серьёзные проблемы, связанные с этим», – отметил Александр Котов.

На сегодняшний день все необходимые решения приняты, техника закуплена, а строительство экотехнопарка в регионе ведётся полным ходом, подчеркнул председатель областного Собрания.

«Мы вправе рассчитывать на то, что в ближайшее время будем продвигаться по пути реализации этой мусорной реформы, причём с соблюдением всех необходимых экологических требований. Конечно, вопросов достаточно много, и сегодня они прозвучали от депутатов. Мы транслируем озабоченность людей, проживающих на территории Псковской области. Я думаю, мы на сессии областного Собрания депутатов ещё не раз будем возвращаться к этому вопросу», – сказал Александр Котов.

Кроме того, вероятнее всего, Псковской области также придётся искать дополнительные источники бюджетных средств для реализации всех планов в этой сфере, подчеркнул он.

«Мы посетили стройплощадку экотехнопарка. Работа там ведётся очень активно. На объекте достаточное количество строительных рабочих и техники. На сегодняшний день закуплены практически все необходимые строительные материалы и всё необходимое технологическое оборудование. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время строительно-монтажные работы будут завершены и экотехнопарк приступит к приёму твёрдых коммунальных отходов, как это предусмотрено проектом, прошедшим государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу в том числе. И со своей стороны областное Собрание будет делать всё возможное, чтобы оказывать помощь губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и правительству Псковской области в реализации этой реформы», – заключил Александр Котов.

Напомним, что сегодня в Псковском областном Собрании депутатов состоялся парламентский час, посвящённый обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Псковской области. Информацию о развитии региональной системы обращения с ТКО парламентариям представила врио председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Интервью о строительстве экотехнопарка со специалистом можно прочитать по ссылке.

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