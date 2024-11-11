Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о пропаже несовершеннолетнего в Великолукском районе

20:01, 11 ноября 2024, ПАИ

Жительница Псковской области обратилась в комментариях в телеграм-канале информационного центра СК России. Она сообщила, что 4 ноября текущего года её 17-летний племянник вышел из дома в деревне Немково Великолукского района, после чего пропал. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра Следственного комитета РФ.

Эта история вызвала широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения взято под контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши.