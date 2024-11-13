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Происшествия

Водолазы продолжают искать пропавшего подростка в Великих Луках

Водолазы продолжают искать пропавшего подростка в Великих Луках, сообщили ПАИ в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление ОД в ЧС по Псковской области

12 ноября спасатели региональной аварийно-спасательной службы проводили поисково-водолазные работы в Великих Луках на реке Лазавице. Специалисты искали предположительно утонувшего (по одной из версий следствия) 17-летнего Максима Новинского. Найти его не удалось.

Напомним, что 17-летний Максим Новинский поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. На данный момент его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело. Поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши.

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