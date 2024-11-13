Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме
Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят представители бренда Escargot D’Or («Золотая улитка») из Псковской области на Международном форуме «Экология будущего», приуроченном к 100-летию Всероссийского общества охраны природы. Об этом рассказал основатель улиточной фермы Алексей Корочкин в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Первые шаги уже были сделаны – два года назад после встречи с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым [губернатор Псковской области. – ПАИ] нам удалось обосновать необходимость ужесточения правил сбора виноградной улитки, и наш губернатор это поддержал. Но, тем не менее, нужны и следующие шаги для того, чтобы наша псковская улитка осталась у нас и не исчезла», – рассказал Алексей Корочкин.
Основатель фермы также сообщил, что принять участие в форуме их пригласил президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, который определил «Золотую улитку» как один из лучших гастро-концептов России на конкурсе «Мастера гостеприимства».
«У него появилось огромное желание поддержать нас в дальнейшем развитии через подобные мероприятия и представления нас, нашего проекта и продукции. К тому же мы продвигаем не только нашу продукцию, но и регион», – отметил основатель «Золотой улитки».
Напомним, что одна из основательниц фермы Наталья Деревянных вошла в число победителей конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Отметим, улиточная ферма с центром гостеприимства Escargot D’Or («Золотая улитка») получила статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Открытие».
Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме
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