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Карантин помог предотвратить распространение пневмонии в Псковской области – эксперт

Эффективность введения карантина в образовательных учреждениях для предотвращения распространения заболеваемости внебольничными пневмониями отметила главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семёнова в прямом эфире ЦУР сегодня, 13 ноября.

Карантин помог предотвратить распространение пневмонии в Псковской области. Фото: ПАИ

«Даже если мы возьмём прошлую неделю, мы всё-таки регистрируем большое количество обращений: 252 обращения с внебольничной пневмонией, из них 152 – дети. В основном болеют дети от семи до 14 лет, увеличивается число обращений в группе от трёх до шести лет, что объясняется появлением детей из семейных очагов, где есть дети более старшего возраста», – отметила она.

В частности, по её словам, на прошлой неделе продолжили поступать обращения из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, школ № 8, 9, 10, 19, 20, 24, агротехнического колледж. «Уже не в таких количествах, негрупповые случаи, единичные, но регистрация продолжается», –уточнила Ирина Семёнова.

Кроме того, снизилось количество обращений из погранично-таможенного лицея, лицея № 4, школ № 10 и 18. За прошедшую неделю также не было выявлено ни одного обращения с внебольничной пневмонией из школы № 47.

«Статистика наглядно показывает, какова была эффективность предпринятых мер, направленных на пути передачи микоплазменной пневмонии в наших детских образовательных учреждениях», – сказала специалист.

Трёхнедельный период разобщения коллективов помог остановить, а в некоторых случаях и предотвратить распространение заболеваемости, подчеркнула главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог регионального комитета по здравоохранению Анастасия Повторейко.

Напомним, с 21 октября все образовательные школы Пскова были переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что почти тысяча человек заболели внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября. Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях региона.

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