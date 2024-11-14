Суд запретил журналистам публиковать показания свидетелей по делу бывшего замглавы администрации Александра Грацкого

11:01, 14 ноября 2024, ПАИ

Суд запретил журналистам публиковать показания свидетелей по делу бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Сегодня, 14 ноября, в Псковском городском суде продолжается рассмотрение этого уголовного дела, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня по делу Александра Грацкого планируется заслушать свидетелей со стороны обвинения. Однако ни снимать, ни приводить их слова суд присутствующим журналистам не разрешил.

Напомним, Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года. Его обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).