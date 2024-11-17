Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Тихая» пневмония: как распознать и что делать

В последнее время наблюдается увеличение случаев бактериальной пневмонии, протекающей без классических симптомов, что тем не менее не исключает необходимости в лечении. Об этом сообщила врач-пульмонолог клиник «Атлас» Марина Кеворкова, пишет агентство «Прайм».

Распознавание бессимптомной пневмонии является задачей врача, а не пациента, отметила она. Обычно пневмония сопровождается температурой выше 38 градусов, кашлем и общей слабостью. Также существуют определённые лабораторные показатели, которые помогают в диагностике, пояснила врач.

Важно не путать бактериальную пневмонию с другими состояниями, часто называемыми таковыми, такими как вирусные поражения лёгких при COVID-19 и гриппе, интерстициальная пневмония или организующаяся пневмония. По словам пульмонолога, эти состояния требуют совершенно другой диагностики и лечения.

Иногда единственным симптомом бактериальной пневмонии может быть затяжной кашель, который может быть как сухим, так и с мокротой. «Кашель в целом плохо поддаётся лечению, а стандартная терапия при пневмонии часто оказывается неэффективной», – добавила эксперт.

Кашель может сопровождаться лёгкой слабостью, из-за чего пациенты могут продолжать работать и вести привычный образ жизни, испытывая лишь небольшой дискомфорт. Тем не менее при кашле, продолжающемся более семи дней, не следует сразу начинать приём антибиотиков, так как пневмония лечится именно ими, уточнила пульмонолог.

При подозрении на пневмонию рекомендуется обратиться к лечащему врачу, терапевту или пульмонологу. Специалист сможет оценить все симптомы и при необходимости назначить дополнительные обследования для подтверждения диагноза.

Ранее сообщалось, что почти тысяча человек заболела внебольничной пневмонией в Псковской области с 1 сентября. Групповые очаги заболевания пневмонией выявили в 33 образовательных учреждениях региона.

Кроме того, отмечалось, что особенностью нынешнего эпидсезона стала ходячая пневмония.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Атлантические циклоны скажутся на погоде на Северо-Западе
17 ноября 2024

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
17 ноября 2024

Память святителя Тихона почтили в Пскове
17 ноября 2024

Россиян призвали не кормить уток хлебом
17 ноября 2024

Эксперт объяснила, какой должна быть температура воздуха в квартирах зимой
17 ноября 2024

13 дней длились поиски пропавшего Максима Новинского
17 ноября 2024

Сотрудники Псковского перинатального центра заняли первое место на конкурсе молодых учёных
17 ноября 2024

Следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...