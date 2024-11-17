«Тихая» пневмония: как распознать и что делать

23:43, 17 ноября 2024, ПАИ

В последнее время наблюдается увеличение случаев бактериальной пневмонии, протекающей без классических симптомов, что тем не менее не исключает необходимости в лечении. Об этом сообщила врач-пульмонолог клиник «Атлас» Марина Кеворкова, пишет агентство «Прайм».

Распознавание бессимптомной пневмонии является задачей врача, а не пациента, отметила она. Обычно пневмония сопровождается температурой выше 38 градусов, кашлем и общей слабостью. Также существуют определённые лабораторные показатели, которые помогают в диагностике, пояснила врач.

Важно не путать бактериальную пневмонию с другими состояниями, часто называемыми таковыми, такими как вирусные поражения лёгких при COVID-19 и гриппе, интерстициальная пневмония или организующаяся пневмония. По словам пульмонолога, эти состояния требуют совершенно другой диагностики и лечения.

Иногда единственным симптомом бактериальной пневмонии может быть затяжной кашель, который может быть как сухим, так и с мокротой. «Кашель в целом плохо поддаётся лечению, а стандартная терапия при пневмонии часто оказывается неэффективной», – добавила эксперт.

Кашель может сопровождаться лёгкой слабостью, из-за чего пациенты могут продолжать работать и вести привычный образ жизни, испытывая лишь небольшой дискомфорт. Тем не менее при кашле, продолжающемся более семи дней, не следует сразу начинать приём антибиотиков, так как пневмония лечится именно ими, уточнила пульмонолог.

При подозрении на пневмонию рекомендуется обратиться к лечащему врачу, терапевту или пульмонологу. Специалист сможет оценить все симптомы и при необходимости назначить дополнительные обследования для подтверждения диагноза.