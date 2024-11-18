Основатели «Французской булочки» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное

17:52, 18 ноября 2024, ПАИ

Основатели сети кондитерских «Французская булочка» Елена и Евгений Флям стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 18 ноября.

Главное из эфира: