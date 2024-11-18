Основатели «Французской булочки» стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
Основатели сети кондитерских «Французская булочка» Елена и Евгений Флям стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 18 ноября.
Главное из эфира:
- тортоматы – холодильные автоматы для продажи тортов, упакованных вместе со столовым прибором, – появятся в Пскове. Устройства заказали в Китае;
- ещё три кондитерских «Французская булочка» откроется в Пскове;
- основатель сети кондитерских Елена Флям раскрыла секрет приготовления теста для выпечки;
- главное в ведении бизнеса – это выход из зоны комфорта;
- предприниматели Елена и Евгений Флям планируют благоустроить сквер с гномиками в центре Пскова.
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