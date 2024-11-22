Юрий Сорокин передал в районы Псковской области пятый теннисный стол за год

14:05, 22 ноября 2024, ПАИ

Пятый в нынешнем году стол для настольного тенниса передал в районы Псковской области вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Очередной стол передан в спортивный комплекс в Сосновом Бору в Себежском районе, сообщил депутат на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ранее с просьбой о получении стола обращались спортсмены посёлка. На базе спортцентра они регулярно проводят тренировки и соревнования, приобщая к ним в том числе и подрастающее поколение. Сегодня передал стол капитану сборной города Себежа по настольному теннису Сергею Огородникову», – написал Юрий Сорокин.

В нынешнем году Юрий Сорокин передал по два стола для настольного тенниса Центру внешкольной работы Куньинского района и Пушкиногорской школе имени А. С. Пушкина, а также вручил псковской спортшколе «Бригантина» десять новых профессиональных мячей и новую форму.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».