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Спорт

Юрий Сорокин передал в районы Псковской области пятый теннисный стол за год

Пятый в нынешнем году стол для настольного тенниса передал в районы Псковской области вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Очередной стол передан в спортивный комплекс в Сосновом Бору в Себежском районе, сообщил депутат на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Сорокин передал в районы Псковской области пятый теннисный стол за год. Фото с личной страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

«Ранее с просьбой о получении стола обращались спортсмены посёлка. На базе спортцентра они регулярно проводят тренировки и соревнования, приобщая к ним в том числе и подрастающее поколение. Сегодня передал стол капитану сборной города Себежа по настольному теннису Сергею Огородникову», – написал Юрий Сорокин.

В нынешнем году Юрий Сорокин передал по два стола для настольного тенниса Центру внешкольной работы Куньинского района и Пушкиногорской школе имени А. С. Пушкина, а также вручил псковской спортшколе «Бригантина» десять новых профессиональных мячей и новую форму.

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