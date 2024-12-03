Псковичи на 49% чаще стали звать Деда Мороза и Снегурочку

16:46, 03 декабря 2024, ПАИ

Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в Пскове увеличился на 49 % за год. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрём спрос на сказочных героев увеличился на 85 %, так как псковичи начали подготовку к корпоративам. Кстати, спрос на организацию и проведение новогодних мероприятий по сценарию вырос почти в три раза, а поиск площадок для такого праздника – в пять раз.

Ранее псковичам рассказали, что стоимость услуг Деда Мороза и его внучки поднялась по сравнению с 2023 годом. Заплатить актёрам за выезд можно как 2 000 рублей, так и 20 000 рублей – конечная цена зависит от времени и сценария выступления. Подробнее о ценах и причинах их роста, о том, остались ли ещё места в графике Деда Мороза и о чём обязательно нужно узнать, когда приглашаешь героев на праздник, читайте в специальном материале ПАИ здесь.

На этой неделе на главных улицах в Пскове, Великих Луках и Себеже начался монтаж новогодних украшений. Так, в Пскове постепенно появляются новогодние гирлянды, а на площади Ленина около ПсковГУ зажгли светодиодные новогодние шары.