Положительную динамику в заболеваемости пневмонией среди детей фиксируют в псковской инфекционке

07:32, 04 декабря 2024, ПАИ

О положительной динамике в заболеваемости внебольничной пневмонией среди детей заявили в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В частности, с 18 по 25 ноября в больницу госпитализировали 142 пациента, а уже на прошлой неделе – с 26 ноября по 2 декабря – число снизилось до 111 человек. «Особенно заметный спад – около 37% – зафиксирован в возрастной категории от 7 до 14 лет, где ранее наблюдалось наибольшее количество случаев», – отметили в учреждении.

Двухнедельный карантин, который был введен для школьников Пскова, сыграл важную роль в борьбе с распространением инфекций, подчеркнули в больнице. Там добавили, что, ограничив временное взаимодействие между детьми, специалисты смогли значительно снизить риск передачи заболеваний.

«Хотя статистика по заболеваемости внебольничной пневмонией показывает снижение, расслабляться рано. Зима – это время, когда риск возникновения инфекций дыхательных путей возрастает. Мы должны оставаться внимательными к профилактике и соблюдать меры предосторожности», – отметила заведующая эпидемиологическим отделением учреждения Ирина Семёнова.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области.

Добавим, что особенностью нынешнего эпидсезона стала ходячая пневмония.